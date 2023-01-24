مرتفع جويّ يُسيطر على لبنان...ماذا عن المنخفضات؟

يُؤثّر مرتفع جوي على لبنان ويتميّز بطقس مستقر كلياً ومن المتوقع ان يستمر لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حاليا وسط القارة الاوروبية، ومن المتوقع ان تبدأ بالتأثير على لبنان يوم السبت لكن بفعالية ضعيفة جدا تشتد الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٣ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٧

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



الاربعاء : مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



الخميس : مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.