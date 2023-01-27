سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

طقس مستقر كلياً من المتوقع ان يستمر اليوم مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع ان تبدأ سلسلة من المنخفضات بالتاثير على لبنان الاسبوع المقبل وقد تشتد اواخره…في التفاصيل:
الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درحة، بقاعا بين ٦ و ٢٠ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٨
٢- الجو : مشمس يتحول غائم جزئياً
٣- الرياح : جنوبي غربية نهاراً وشرقية ليلاً تنشط في الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
السبت : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
الاحد : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س