الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-01-30 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة تبدأ بالتأثير على لبنان
تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة بالتأثير على لبنان وتشتد الثلاثاء والأربعاء بطقس ممطر بغزارة ومثلج جبلاً. وقد يضرب لبنان منخفض آخر لاحقاً وأكثر برودة بين نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٧ درجة، بقاعا بين ٢ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٠ درجات
٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم وممطر بشكل متقطع نهاراً وتشد الأمطار ليلاً فيما الثلوج نهارا على الـ١٦٠٠ متر وليلا على الـ١٤٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط حبات البرد وبرق ورعد والثلوج تطال الـ١٣٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل جيد على الـ١٥٠٠متر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٥ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غير مستقر عاصف وغائم مع تساقط أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال الـ١٢٠٠ ~١٣٠٠ متر نهارا وتلامس الـ٩٠٠ ~١٠٠٠ متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وتتراكم بشكل جيد على الـ١٤٠٠ متر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ٩ و١٣ درجة ساحلا، بين ٣ و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية قوية خصوصا شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أمطار
ثلوج
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-01-28
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
حال الطقس
2023-01-28
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
0
حال الطقس
2023-01-25
طقس مستقر بالكامل... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
2023-01-25
طقس مستقر بالكامل... متى تعود الأمطار؟
0
حال الطقس
2023-01-23
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2023-01-23
إليكم حال الطقس في لبنان...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-01-28
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
حال الطقس
2023-01-28
الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع
0
حال الطقس
2023-01-27
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حال الطقس
2023-01-27
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
0
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
0
اخبار البرامج
2023-01-26
عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI
اخبار البرامج
2023-01-26
عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI
0
أخبار لبنان
06:38
المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: على الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول المغسولة
أخبار لبنان
06:38
المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: على الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول المغسولة
0
أخبار دولية
2023-01-29
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
أخبار دولية
2023-01-29
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
0
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
0
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
2
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
5
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
7
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
8
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store