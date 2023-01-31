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سلسلة من المنخفضات الجوية ترافقنا... هل تتساقط الثلوج؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-01-31 | 00:55
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سلسلة من المنخفضات الجوية ترافقنا... هل تتساقط الثلوج؟
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سلسلة من المنخفضات الجوية ترافقنا... هل تتساقط الثلوج؟
ترافقنا سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة تشتد اليوم وغدا الاربعاء، ويكون الطقس ممطر بغزارة ومثلج على الجبال.

وقد يضرب لبنان منخفض آخر واكثر برودة بين نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درحة،  بقاعا بين صفر و  ١٠،  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٧ 
- الجو : غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما الثلوج تتساقط على ١٢٠٠متر 
- الرياح : جنوبية غربية قوية احياناً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال  ١٢٠٠ نهارا وتلامس ٩٠٠ متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وفجر الخميس وتتراكم بشكل جيد على ١٤٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و ١٣ ساحلا  وبين ٣ و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س.

الخميس: ينحسر جزئياً المنخفض الجوي فيما الطقس غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و ١٤ ساحلا  وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة عموما وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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