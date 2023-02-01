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الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-02-01 | 02:33
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الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!
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الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!

كيف سيكون طقس هذا الاسبوع؟

تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية، مصحوبة برياح باردة ورطبة، تشتد اليوم الاربعاء.

ويكون الطقس ممطرا بغزارة، كما تتساقط الثلوج على الجبال.

وقد يضرب لبنان منخفض جوي آخر وأكثر برودة، بين نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ٨ و ١٣ درحة، بقاعا بين صفر و4 ،  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٦ 
- الجو : غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما الثلوج تتساقط على ١٢٠٠متر نهارا و ٩٠٠متر ليلاً 
- الرياح : جنوبية غربية قوية احياناً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: ينحسر جزئياً المنخفض الجوي فيما الطقس غائم احمالا مع احتمال لبعض الامطار نهارا وثلوج صباحية على ٨٠٠متر ثم على ١٠٠٠متر نهارا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و ١٤ ساحلا  وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة عموما وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة: غير مستقر غائم اجمالا مع امطار من حين لآخر وثلوج خفيفة على ١٢٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و ١٤ ساحلا  وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة عموما وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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