سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..

طقس اليوم واليومين المقبلين..

تؤثّر سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة على لبنان، وتضعف اليوم وغداً وتعود لتشتد وتبلغ ذروتها يومي السبت والاحد بطقس ممطر بغزارة ومثلج بكثافة جبلاً.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ٨ و ١٣ درحة، بقاعا بين صفر و ٤، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٦.

- الجو: غائم مع احتمال امطار محلية ممطر فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٢٠٠متر.

- الرياح: جنوبية غربية قوية احياناً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غائم اجمالا مع امطار من حين لآخر وثلوج خفيفة على الـ١٢٠٠متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٤ ساحلا، وبين ٣ و ١٠ بقاعاً، وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة عموما وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



السبت: غير مستقر وغائم مع امطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج على ١٢٠٠متر والحرارة مستقرة تتراوح بين ٩ و ١٤ ساحلا، وبين ٣ و ١٠ بقاعاً، وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية نشطة عموما وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.