سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

تفاصيل طقس يوم الجمعة

طقس اليومين المقبلين

السبت

الاحد

تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة على لبنان وتعود لتشتد غداً وتبلغ ذروتها من جديد يومي الاحد والاثنين، والاحد بطقس ممطر بغزارة ومثلج ورياح قوية وتشتد البرودة بين مطلع ومنتصف الاسبوع المقبل والثلوج تحت الـ١٠٠٠متر.١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٥ درحة، بقاعا بين صفر و٩ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٢ و٨ درجات.٢- الجو: غائم مع امطار محلية فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٣٠٠متر٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.: غير مستقر وغائم مع امطار غزيرة خصوصاً صباحا مع برق ورعد وثلوج على ١٢٠٠متر والحرارة مستقرة تتراوح بين ٩ و١٤ ساحلا وبين ٣ و١٠ بقاعاً وبين ٢ و٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نشط عموما وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.: غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج صباحا على ١٢٠٠متر تعود وترتفع الى ١٦٠٠متر نهارا لتنخفض ليلا الى الـ ١٣٠٠متر مجددا والحرارة مستقرة تتراوح بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و١١ بقاعاً وبين ٢ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية عموما وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.