الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
12
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
12
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
2023-02-03 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
اليكم طقس الأيام المقبلة
تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة على لبنان وتعود لتشتد غداً وتبلغ ذروتها من جديد يومي الاحد والاثنين، والاحد بطقس ممطر بغزارة ومثلج ورياح قوية وتشتد البرودة بين مطلع ومنتصف الاسبوع المقبل والثلوج تحت الـ١٠٠٠متر.
تفاصيل طقس يوم الجمعة
:
١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٥ درحة، بقاعا بين صفر و٩ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٢ و٨ درجات.
٢- الجو: غائم مع امطار محلية فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٣٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.
طقس اليومين المقبلين
:
السبت
: غير مستقر وغائم مع امطار غزيرة خصوصاً صباحا مع برق ورعد وثلوج على ١٢٠٠متر والحرارة مستقرة تتراوح بين ٩ و١٤ ساحلا وبين ٣ و١٠ بقاعاً وبين ٢ و٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نشط عموما وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
الاحد
: غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج صباحا على ١٢٠٠متر تعود وترتفع الى ١٦٠٠متر نهارا لتنخفض ليلا الى الـ ١٣٠٠متر مجددا والحرارة مستقرة تتراوح بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و١١ بقاعاً وبين ٢ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية عموما وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس لبنان
LBCI
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
14:55
هذا الأحد... الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"
اخبار البرامج
14:55
هذا الأحد... الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
0
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
0
أخبار لبنان
05:49
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
أخبار لبنان
05:49
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-02
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
حال الطقس
2023-02-02
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
0
حال الطقس
2023-02-01
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
حال الطقس
2023-02-01
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
0
حال الطقس
2023-02-01
الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!
حال الطقس
2023-02-01
الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!
0
حال الطقس
2023-01-31
هل تشتدّ العاصفة ليلا؟
حال الطقس
2023-01-31
هل تشتدّ العاصفة ليلا؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:33
الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
03:33
الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية
0
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
0
فنّ
04:58
ملحم زين يموّل تركيب عواكس ضوئية بطول ١٢٠ كلم على طرقات لبنان (فيديو)
فنّ
04:58
ملحم زين يموّل تركيب عواكس ضوئية بطول ١٢٠ كلم على طرقات لبنان (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-02-01
سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": لا أتوقع توقيف القاضي طارق البيطار فهو محمي من أهالي الضحايا ومن الناس
آخر الأخبار
2023-02-01
سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": لا أتوقع توقيف القاضي طارق البيطار فهو محمي من أهالي الضحايا ومن الناس
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
3
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
5
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
6
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
7
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store