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من الأحد الى الأربعاء: طقس عاصف ومثلج وبرق ورعد وأمطار ورياح..
حال الطقس
2023-02-05 | 00:23
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من الأحد الى الأربعاء: طقس عاصف ومثلج وبرق ورعد وأمطار ورياح..
يسيطر على لبنان منخفض جويّ عالي الفعالية مصحوب برياح قطبية باردة، ويتسبّب ابتداءً من اليوم ولغاية صباح يوم الاربعاء بطقس عاصفٍ، ويصل الى ذروته اليوم بعد الظهر ويوم غد الاثنين، من حيث شدة الرياح والامطار الغزيرة وكثافة الثلوج التي ستتخطى المتر.
وتشتد البرودة بين يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء، وتتساقط الثلوج تدريجياً وتُلامس الـ ٦٠٠ متر (شمالاً) فجر الاربعاء، ليعود الاستقرار النسبيّ المتوقع يوم الخميس.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الاحد:
١- الحرارة ساحلاً ١٠ و ١٥ درجة، بقاعا بين ١ و ٩، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ٨ درجات
٢- الجو : عاصف غائم مع امطار غزيرة خاصة بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠ متر نهارا، وتحذير من الرياح القوية والسيول بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ ينخفض كثيرًا كمؤشرٍ لطقسٍ عاصفٍ ويسجل ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية متوسطة وتسوء جبلا
٧- موج البحر مرتفع جدًا وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاثنين:
غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة وبرق ورعد وثلوج على الـ ٩٠٠ متر بعد الظهر والحرارة تنخفض لتتراوح بين ٨ و ١٢ درجة ساحلا وبين صفر و ٦ درجات بقاعاً وبين صفر و ٥ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٥٠ و ١٠٥ كم/س
الثلاثاء:
غير مستقر عاصف وغائم وممطر مع برق ورعد لكن بأقل حدة من يومي الأجد والاثنين وثلوج على ٨٠٠ متر وتنخفض الثلوج الى ٧٠٠ متر منتصف الليل (واقل شمالاً) والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٦ و ١١ درجة ساحلا وبين -٢ و ٥ درجات بقاعاً وبين صفر و ٣ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة عند الفجر وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س.
*
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