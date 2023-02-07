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متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
2023-02-07 | 01:35
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متى ينحسر المنخفض الجوي؟
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
يؤثر منخفض جوي عالي الفعالية مصحوب برياح قطبية باردة على لبنان ويستمر لغاية ليل غد الأربعاء ويؤدي إلى طقس عاصف.
تضعف الرياح وحدة المتساقطات اليوم بالمقارنة مع الأمس لتعود وتشتد الأمطار غدًا قبل الظهر، فيما تشتد البرودة والثلوج تدريجيًا إلى ٨٠٠ م مساء اليوم ثم ٥٠٠ ~ ٦٠٠ م بين منتصف هذا الليل والأربعاء. ويبد
أ المنخفض الخميس بالإنحسار مع بقاء الطقس متقلب واحتمال أمطار محلية وثلوج خفيفة على ٨٠٠ م.
وفي التفاصيل :
الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ٨ و١٠ درجات، بقاعًا بين صفر و٥، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١ و٣
٢- الجو: عاصف بارد وممطر مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٠٠٠ متر والبقاع ثم ٨٠٠ متر مساء وعلى ٥٠٠ ~ ٦٠٠ خاصة وسط وشمال بعد منتصف الليل
٣- الرياح: غربية قوية وسرعتها بين ٥٠ و٨٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي يبدأ بالإرتفاع نظرًا لبداية إبتعاد مركز المنخفض نحو الداخل ويسجل ١٠١١ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر مرتفع الموج جدًا وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الأربعاء: غير مستقر وبارد جدًا، غائم وممطر بغزارة أحيانًا صباحًا وقبل الظهر مع برق ورعد وثلوج على ٥٠٠ ~ ٦٠٠ متر والحرارة تخفض تتراوح بين ٥ و٩ ساحلًا وبين -٤ و٤ بقاعًا وبين -١ و٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س
الخميس: يبدأ المنخفض بالإنحسار، طقس متقلب وبارد جدًا خاصة صباحًا مع تشكل الجليد على ٨٠٠ متر، إحتمال بعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٨٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٤ و١٠ ساحلًا، بين -٤ و٥ بقاعًا وبين -١ و٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
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