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المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة

حال الطقس
2023-02-07 | 23:52
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المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
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المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة

اليكم طقس الأيام المقبلة..

يستمر منخفض جوي عالي الفعالية مصحوب برياح قطبية باردة لغاية ليل اليوم فيما تشتد البرودة والثلوج ما دون ٨٠٠ متر خصوصاً شمالا.

ويبدأ غداً الخميس المنخفض الجوي بالانحسار مع بقاء الطقس متقلب واحتمال تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ٨٠٠م.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً ٥ و١٠ درحة، بقاعا بين -٤ و٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين -١ و٢.
٢- الجو: بارد وممطر مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ متر وعلى ٥٠٠ - ٦٠٠ شمالا.
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ ك/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي يكمل الارتفاع نظرا لبداية ابتعاد مركز المنخفض نحو الداخل ويسجل ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر مرتفع جدا الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار مع طقس متقلب وبارد جدا خصوصاً صباحا مع تشكل الجليد على ٦٠٠ متر واحتمال بعض الامطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٨٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٤ و١٠ درجات ساحلا  وبين -٤ و٥ درجات بقاعاً وبين -١ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

- الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٥ و١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و٧ درجات بقاعاً وبين صفر و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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