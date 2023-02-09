ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...هل تتساقط الامطار؟

يؤثر على لبنان طقس غائم جزئيا، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.



ومن المتوقع أن تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة المسائية والثلوج الخفيفة على ارتفاع 800 متر وما فوق خصوصا في المناطق الداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات ويتشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 5 درجا، في الداخل من 2 الى 6 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا شرقية ليلا، سرعنها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 70 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18 .



أما في تفاصيل طقس الايام المقبلة:



الجمعة: طقس غائم مع تشكل الضباب على الجبال، لترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار بينما تبقى متدنية خلال الليل، ويستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الكتل القطبية الباردة حتى نهاية الأسبوع،ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية و ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق خلال الفترة الصباحية والمسائية في المناطق الجنوبية والداخلية،



السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الداخلية.



الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.

