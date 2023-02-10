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طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2023-02-10 | 01:39
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طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
يؤثرعلى لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر، فيما يبقى الجو باردا، ودرجات الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد على الجبال.
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة ساحلاً ٤ و ١٢ درحة، بقاعا بين -٤ و ٧ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين -١ و ٥
- الجو : غائم جزئياً
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ك/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي يكمل الارتفاع نظرا لبداية ابتعاد مركز المنخفض نحو الداخل ويسجل ١٠٢٦ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
السبت
: طقس مستقر نهارا غائم جزئيا وبارد مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار خفيفة ليلاً وزخات ثلجية على ٩٠٠متر تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٥ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ٨ بقاعاً وبين صفر و ٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاحد
: طقس مستقر نهارا غائم جزئيا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٥ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ٨ بقاعاً وبين صفر و ٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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