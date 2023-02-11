أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
2023-02-11 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
يسيطر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر، تخرقه تقلّبات جويّة ضعيفة بين الليلة السبت وصباح يوم غد الأحد، ومنتصف الاسبوع المقبل، فيما يستمر الجو بارد والحرارة ما دون معدلاتها الموسميّة مع تشكّل الجليد على الجبال.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درجة، بقاعا بين -٢ و ١٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٩ درجات
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية ليل السبت الاحد وزخات ثلجيّة على ١٠٠٠متر
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الاحد:
طقس مستقر نهارًا غائم اجمالًا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاثنين:
طقس مستقر قليل السحب اجمالًا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس لبنان
استقرارٌ جوّي
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-02-09
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
2023-02-09
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...هل تتساقط الامطار؟
0
حال الطقس
2023-02-07
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-02-07
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-02-07
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
2023-02-07
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
0
أخبار لبنان
2023-02-07
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
أخبار لبنان
2023-02-07
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
0
أخبار لبنان
2023-01-11
ارجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الخميس المقبل...
أخبار لبنان
2023-01-11
ارجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الخميس المقبل...
0
أخبار سياسية
2023-02-06
جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى
أخبار سياسية
2023-02-06
جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:12
عائلة خلف تتحدّث للـLBCI...فهل من جديد عن أبنائها في تركيا؟
أخبار لبنان
05:12
عائلة خلف تتحدّث للـLBCI...فهل من جديد عن أبنائها في تركيا؟
0
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
0
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
0
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
0
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
2
أخبار لبنان
15:48
رفضته عائلة الفتاة التي يحبّها... فألقى 3 قنابل على منزلها
أخبار لبنان
15:48
رفضته عائلة الفتاة التي يحبّها... فألقى 3 قنابل على منزلها
3
منوعات
08:55
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
منوعات
08:55
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
4
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
5
أمن وقضاء
16:47
دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
أمن وقضاء
16:47
دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
6
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
7
اقتصاد
08:19
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد
اقتصاد
08:19
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد
8
أخبار لبنان
11:00
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
أخبار لبنان
11:00
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store