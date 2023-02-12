أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
11
o
البقاع
12
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
11
o
البقاع
12
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2023-02-12 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر يؤثر على لبنان تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع فيما يستمر الجو بارد والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا….في التفاصيل :
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درحة، بقاعا بين -٢ و ١٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٩
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الاثنين: طقس مستقر غائم جزئياً اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
لبنان
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
0
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-02-06
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
2023-02-06
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
0
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
0
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-02-10
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-02-09
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
2023-02-09
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...هل تتساقط الامطار؟
0
حال الطقس
2023-02-07
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-02-07
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
0
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
0
اقتصاد
2023-02-06
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
2023-02-06
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
0
أخبار دولية
2023-01-12
بوريل يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لزيارة بروكسل
أخبار دولية
2023-01-12
بوريل يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لزيارة بروكسل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
0
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
0
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟
0
أخبار لبنان
13:50
هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا
أخبار لبنان
13:50
هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا
0
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
0
أخبار لبنان
13:27
بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا
أخبار لبنان
13:27
بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل ستنعقد الجلسة التشريعية أم ستطير بفعل الخلافات القائمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل ستنعقد الجلسة التشريعية أم ستطير بفعل الخلافات القائمة؟
0
أخبار دولية
13:12
مدير منظمة الصحة العالمية وصل إلى مطار حلب الدولي
أخبار دولية
13:12
مدير منظمة الصحة العالمية وصل إلى مطار حلب الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
2
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
3
فنّ
07:18
ليلى عبيد تحذف تغريدة المليونيّ دولار وتوضح: "نجوى كرم تاج على رؤوسكم"
فنّ
07:18
ليلى عبيد تحذف تغريدة المليونيّ دولار وتوضح: "نجوى كرم تاج على رؤوسكم"
4
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
5
اخبار البرامج
2023-02-11
أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة
اخبار البرامج
2023-02-11
أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
7
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
8
فنّ
07:35
ميريام فارس تتبرّع بأجر حفلها في كندا للمنكوبين في سوريا (فيديو)
فنّ
07:35
ميريام فارس تتبرّع بأجر حفلها في كندا للمنكوبين في سوريا (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store