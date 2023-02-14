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إليكم حال الطقس في لبنان...

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2023-02-14 | 01:48
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إليكم حال الطقس في لبنان...
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إليكم حال الطقس في لبنان...

الطقس مستقر تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بين الليلة وغدا

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بين الليلة وغدا الأربعاء فيما يستمر الجو البارد وتكون درجات الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٥ درجة، بقاعا بين -٢ و١٠ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١ و٩ درجات.
٢- الجو: غائم جزئياً 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: طقس متقلب غائم جزئياً اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة وزخات ثلجية على الـ١١٠٠ متر ودرجات الحرارة تتراوح بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، بين -٢ و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٧ و١٤ درجة ساحلا، بين -٢ و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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