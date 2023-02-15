مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر تخرقه كتل هوائية رطبة ضعيفة الفعالية، مع احتمال تساقط امطار محلية والثلوج على الجبال.ويرافقنا جو بارد عموما مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد على الجبال.ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل.- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درحة، بقاعا بين -٢ و ١٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٩- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية وثلوج على ال ١٠٠٠متر- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١٩ hpa- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.: طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.: طقس مستقر قليل السحب وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.