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مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

حال الطقس
2023-02-15 | 23:54
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مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
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مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر يؤثر على لبنان فيما يستمر الجو بارد عموما والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا ومن المتوقع ان تعود الحرارة الى الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً ٧ و١٥ درجة، بقاعا بين -٤ و١٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١ و٩ درجات.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠  كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و١٤ درجة ساحلا وبين -٤ و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ درجة ساحلا وبين -٢ و١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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