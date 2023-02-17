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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

حال الطقس
2023-02-16 | 23:54
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة، فيما يستمر الجو بارد عموما والحرارة ما دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الجليد جبلا ومن المتوقع ان تعود الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم غد السبت.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
 
١- الحرارة ساحلاً ٧ و١٥ درجة، بقاعا بين -٤ و١٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٩ درجات.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

طقس اليومين المقبلين

السبت: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ درجة ساحلا وبين -٢ و١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاحد: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا وبين -١ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٤ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
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