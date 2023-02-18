طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء

مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاث المقبلة، ومن المتوقع ان تعود الحرارة الى الارتفاع التدريجي بدءا من اليوم قبل ان تنخفض يوم الثلاثاء.



في التفاصيل:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درحة، بقاعا بين -٤ و ١٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٩

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شرقية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاحد: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٩ ساحلا وبين -١ و ١٣ بقاعاً وبين ٤ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وشمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: طقس قليل السحب اجمالا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س