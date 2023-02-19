أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2023-02-19 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟
يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر يستمر لثلاثة ايام.
ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي قبل أن تعاود انخفاضها يوم الثلاثاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١٠ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤
- الجو : قليل السحب
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الثلاثاء:
طقس قليل السحب والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
مرتفع جوي
درجات الحرارة
فصل الشتاء
طقس لبنان
طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-18
طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء
حال الطقس
2023-02-18
طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء
0
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
0
حال الطقس
2023-02-13
طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ
حال الطقس
2023-02-13
طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-18
طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء
حال الطقس
2023-02-18
طقس لبنان: الحرارة الى الارتفاع قبل ان تنخفض الثلاثاء
0
آخر الأخبار
2023-02-16
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
آخر الأخبار
2023-02-16
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
0
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
حال الطقس
2023-02-15
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2022-12-22
قوى الأمن: ماس كهربائي في محول لتكرير المياه عائد لبلدية الشياح أدى الى انفجاره
أمن وقضاء
2022-12-22
قوى الأمن: ماس كهربائي في محول لتكرير المياه عائد لبلدية الشياح أدى الى انفجاره
0
فنّ
2023-01-25
نيكول سابا تشنّ هجوماً على كايلي جينر: "الفكرة مستفزّة ومرفوضة"
فنّ
2023-01-25
نيكول سابا تشنّ هجوماً على كايلي جينر: "الفكرة مستفزّة ومرفوضة"
0
أمن وقضاء
2022-12-29
قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
2022-12-29
قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
0
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
0
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
0
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
0
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
0
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
0
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
3
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
4
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
5
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
6
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
8
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store