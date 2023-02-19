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طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2023-02-19 | 01:35
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طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟
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طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟
يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر يستمر لثلاثة ايام.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي قبل أن تعاود انخفاضها يوم الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ١٠ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٣ و  ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤ 
- الجو : قليل السحب
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الثلاثاء: طقس قليل السحب والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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