طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟

الاثنين:

الثلاثاء:

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر يستمر لثلاثة ايام.ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي قبل أن تعاود انخفاضها يوم الثلاثاء.- الحرارة ساحلاً ١٠ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤- الجو : قليل السحب- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.طقس قليل السحب والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.