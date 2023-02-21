هل من عواصف متوقعة في المدى المنظور؟

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاث المقبلة، ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ اليوم. لا عواصف متوقعة في المدى المنظور….في التفاصيل :

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً ١٠ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و ١٣ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبيًغربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاربعاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس: طقس غائم اجمالا مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س