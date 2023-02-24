الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرتفع جوي يسيطر على لبنان واستقرار نسبي بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-02-23 | 23:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مرتفع جوي يسيطر على لبنان واستقرار نسبي بدرجات الحرارة..
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة تخرقه تقلبات جوية ضعيفة اليوم وغداً مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ مطلع الاسبوع والاسبوع الاول من آذار مع رياح دافئة ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة
:
١- الحرارة ساحلاً ١٠ و١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ درجة.
٢- الجو: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية.
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل اليومين المقبلين
:
-
السبت
: طقس غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة ومحلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا وبين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الاحد
: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس لبنان
lbci
لبنان
بيروت
طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
0
اقتصاد
2022-12-08
جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان
اقتصاد
2022-12-08
جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان
0
أخبار لبنان
04:05
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
أخبار لبنان
04:05
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
0
أخبار لبنان
2023-02-23
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
أخبار لبنان
2023-02-23
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
05:29
طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار
حال الطقس
05:29
طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار
0
حال الطقس
2023-02-22
لا عواصف في المدى المنظور... ودرجات الحرارة ترتفع في هذا التاريخ
حال الطقس
2023-02-22
لا عواصف في المدى المنظور... ودرجات الحرارة ترتفع في هذا التاريخ
0
حال الطقس
2023-02-21
هل من عواصف متوقعة في المدى المنظور؟
حال الطقس
2023-02-21
هل من عواصف متوقعة في المدى المنظور؟
0
حال الطقس
2023-02-20
لا عواصف في المدى المنظور وطقس مستقرّ
حال الطقس
2023-02-20
لا عواصف في المدى المنظور وطقس مستقرّ
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
0
منوعات
2023-02-20
مقتل سائح أسترالي في هجوم لأسماك القرش
منوعات
2023-02-20
مقتل سائح أسترالي في هجوم لأسماك القرش
0
امن وقضاء
2023-01-25
اخلاء سبيل بدري ضاهر
امن وقضاء
2023-01-25
اخلاء سبيل بدري ضاهر
0
أخبار دولية
2023-01-20
وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع
أخبار دولية
2023-01-20
وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
انطلاق مهرجان البستان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
انطلاق مهرجان البستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
2
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
4
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
5
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
6
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
7
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
8
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store