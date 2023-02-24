مرتفع جوي يسيطر على لبنان واستقرار نسبي بدرجات الحرارة..

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

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يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة تخرقه تقلبات جوية ضعيفة اليوم وغداً مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ مطلع الاسبوع والاسبوع الاول من آذار مع رياح دافئة ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.١- الحرارة ساحلاً ١٠ و١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ درجة.٢- الجو: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية.٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.: طقس غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة ومحلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا وبين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.