ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة..

طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام الثلاثة المقبلة ويترافق مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، كما أنّ لا عواصف متوقعة في المدى المنظور.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٥ و١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٧.

- الجو: مشمس.

- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥ ٪؜.

- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٠ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.