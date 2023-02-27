ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين

طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤثر طقس مستقر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٢ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ٢٠.

- الجو : مشمش.

- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٤ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٤ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الاربعاء: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٤ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.