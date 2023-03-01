تفاصيل طقس اليوم الاربعاء

طقس اليومين المقبلين

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يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة يترافق مع كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين أواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً ١٦ و٢٧ درجة بقاعا بين ٧ و٢٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و٢٢ درجة.٢- الجو: مشمش٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.: طقس مستقر يتخلل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.