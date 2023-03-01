الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها..
حال الطقس
2023-03-01 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها..
اليكم طقس الأيام المقبلة
يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة يترافق مع كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين أواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم الاربعاء
:
١- الحرارة ساحلاً ١٦ و٢٧ درجة بقاعا بين ٧ و٢٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و٢٢ درجة.
٢- الجو: مشمش
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
الخميس
: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة
: طقس مستقر يتخلل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
بيروت
LBCI
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
0
اقتصاد
2022-12-08
جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان
اقتصاد
2022-12-08
جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-27
اتفاقية شراكة بين الـ LBCI والاتحاد الدولي لكرة السلة... لبقاء لبنان على الخارطة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-27
اتفاقية شراكة بين الـ LBCI والاتحاد الدولي لكرة السلة... لبقاء لبنان على الخارطة العالمية
0
آخر الأخبار
2023-02-27
معلومات الـLBCI: المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تدعي على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج الأحد مع ماريو عبر الـLBCI
آخر الأخبار
2023-02-27
معلومات الـLBCI: المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تدعي على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج الأحد مع ماريو عبر الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-28
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-02-28
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين
0
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-02-26
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة..
0
حال الطقس
2023-02-25
الطقس المستقر مستمرّ... ودرجات الحرارة إلى ارتفاع!
حال الطقس
2023-02-25
الطقس المستقر مستمرّ... ودرجات الحرارة إلى ارتفاع!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
07:43
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
خبر كاذب
07:43
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
0
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-07
مقدمة النشرة المسائية 07-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-07
مقدمة النشرة المسائية 07-02-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
2
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
3
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
4
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
5
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
7
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store