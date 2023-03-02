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طقس لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-03-02 | 00:27
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طقس لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة
يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم وفي الايام المقبلة، يترافق مع كتل هوائية دافئة، وتصل درجات الحرارة الى فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين اواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس :
١- الحرارة ساحلاً ١٦ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ٢٢
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الجمعة :
طقس مستقر يتخلّل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٧ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح قويّة اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارًا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س
السبت:
طقس مستقر مشمس والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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