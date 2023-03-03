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طقس دافئ يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2023-03-02 | 23:54
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طقس دافئ يؤثر على لبنان...
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان طقس دافئ ويترافق مع رياح قوية مغبرة ودرجات الحرارة تكون فوق معدلاتها الموسمية رغم انخفاضها المحدود اليوم قبل أن تعود الى معدلاتها غدا لتعود وترتفع يوم الأحد.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً ١٦ و٢٧ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٢ و٢٢ درجة
٢- الجو: غائم بسحب عالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً قوية ومغبرة وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س نتبجة منخفض جوي متمركز شمال مصر
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
طقس مستقر مشمس ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأحد:
طقس حار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ١٧ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما تهب رياح قوية اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و٦٠ كم/س خصوصا بعد الظهر.
*
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حال الطقس
لبنان
طقس
طقس لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة
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