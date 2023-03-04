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كيف سيكون طقس الـWeekend؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-03-04 | 01:09
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كيف سيكون طقس الـWeekend؟
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كيف سيكون طقس الـWeekend؟
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو والدفئ، يترافق مع احتمال تساقط امطار وبرودة في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم: 

- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة،  بقاعا بين ٥ و  ١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٥ 
- الجو : قليل السحب 
- الرياح : شرقية ليلاً  وجنوبية غربية نهاراً قوية ومغبرة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس حار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ١٧ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح قوية اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.

الاثنين: طقس غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا  وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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