كيف سيكون طقس الـWeekend؟

الاحد:

الاثنين:

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو والدفئ، يترافق مع احتمال تساقط امطار وبرودة في الايام المقبلة.- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة، بقاعا بين ٥ و ١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٥- الجو : قليل السحب- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً قوية ومغبرة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.طقس حار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ١٧ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح قوية اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.طقس غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.