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كيف سيكون طقس الـWeekend؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-04 | 01:09
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كيف سيكون طقس الـWeekend؟
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو والدفئ، يترافق مع احتمال تساقط امطار وبرودة في الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة، بقاعا بين ٥ و ١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٥
- الجو : قليل السحب
- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً قوية ومغبرة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد:
طقس حار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ١٧ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح قوية اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.
الاثنين:
طقس غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠كم/س خاصة بعد الظهر.
*
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