طقس متقلب وإحتمال منخفض جوي... هذه التفاصيل

طقس متقلب وإحتمال منخفض جوي... هذه التفاصيل

يؤثر طقس متقلب بين الصحو والدفىء وإحتمال أمطار وبرودة على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والغد، وإحتمال منخفض جوي الأسبوع المقبل...



وفي التفاصيل:



الأحد:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٣٠ درحة، بقاعًا بين ٨ و٢٦ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٠ و٢٥

٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة

٣- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا، قوية ومغبرة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



الإثنين: طقس غائم إجمالًا مع إحتمال أمطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر، الحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما تهب رياح نشطة إتجاهها شرقي ليلًا وغربي نهارًا نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: طقس غائم إجمالًا مع إحتمال ضئيل أمطار خفيفة ومحلية، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما تهب رياح نشطة إتجاهها شرقي ليلًا وغربي نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س خاصة بعد الظهر