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فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس.. هل من منخفض جوي؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-03-06 | 00:20
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فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس.. هل من منخفض جوي؟
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فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس.. هل من منخفض جوي؟

طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير مع احتمال منخفض جوي الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم: 
- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درحة،  بقاعاً بين ٥ و  ١٣  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٢. 
- الجو: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر.
- الرياح : وجنوبية غربية نهاراً نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa.
- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبيلن: 
الثلاثاء: طقس غائم اجمالا مع احتمال ضئيل امطار خفيفة ومحلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا  وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها غربي نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة بعد الظهر.

الاربعاء: طقس غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة مستقرة بشكل كبير وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا  وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها غربي نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
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