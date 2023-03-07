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استقرار بدرجات الحرارة... فهل ترتفع؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-07 | 01:32
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استقرار بدرجات الحرارة... فهل ترتفع؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة مستقرة قبل أن تعود الى الارتفاع بدءا من يوم الجمعة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية السبت والأحد.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً ١٢ و١٩ درجة، بقاعا بين ٥ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٧ و١٢ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي
٣- الرياح: جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
طقس غائم اجمالا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠متر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
طقس غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، وبين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س خصوصا بعد الظهر.
*
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لبنان
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