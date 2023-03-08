إليكم حال الطقس في لبنان...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وغدا مع بقاء درجات الحرارة مستقرة قبل أن تعود الى الارتفاع بدءا من بعد غد الجمعة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية السبت والأحد.١- الحرارة ساحلاً ١٢ و١٩ درجة، بقاعا بين ٥ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٧ و١٢ درجة.٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي٣- الرياح: جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.طقس غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س خصوصا بعد الظهر.طقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.