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درجات الحرارة إلى ارتفاع ... فهل من منفخض جوي قريب؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-09 | 01:03
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درجات الحرارة إلى ارتفاع ... فهل من منفخض جوي قريب؟
ماذا في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين؟
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار، وتبقى درجات الحرارة مستقرة قبل أن تعود الى الارتفاع بدءا من يوم غد الجمعة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية يومي السبت والاحد.
ويؤثر على لبنان يوم الاثنين منخفض جوي اعتيادي.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٥ و ١٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٢
- الجو : غائم جزئيا الى مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي
- الرياح : جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa
- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
طقس مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٦ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
السبت:
طقس مستقر ويتخلل الجو سحب عالية خاصة بعد الظهر والحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
*
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