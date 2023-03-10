الأجواء المستقرّة تعود.. فإلى متى تستمرّ؟

تعود الأجواء المستقرة كلياً اليوم وتستمر لغاية مساء يوم الأحد وتترافق مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وبعد غد لتتخطى معدلاتها الموسمية وذلك نتيجة تدفق رياح دافئة الى المنطقة كمقدّمة لمنخفض جوي يتمركز شمال مصر ويبدأ بالتأثير على لبنان مطلع الاسبوع المقبل ويستمر لغاية ثلاثة أو أربعة أيام.- الحرارة ساحلاً بين الـ ١٢ و ٢١ درحة، بقاعا بين ٥ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٤.- الجو : مشمس.- الرياح: شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa.- الرؤية جيدة.- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.السبت: طقس مستقر مع سحب عالية بعد الظهر والحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.الاحد: طقس مستقر ويتخلل الجو سحب عالية ومتوسطة وغبار خفيف في الجو والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة نهارا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.