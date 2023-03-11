ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واستقرار جوّي تام

طقس اليوم والأيام المقبلة



يؤثر استقرار جوي تام اليوم على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم غد الأحد ويترافق مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتتخطى معدلاتها الموسمية وذلك نتيجة تدفق رياح دافئة الى المنطقة كمقدّمة لمنخفض جوي يتمركز شمال مصر ويبدأ بالتاثير على لبنان مطلع الاسبوع المقبل ويستمر ثلاثة أو أربعة أيام. وهذا المنخفض اعتيادي من حيث الفعالية.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٦ و ٢٥ درحة، بقاعا بين ٨ و ٢١ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩.

- الجو: مشمس.

- الرياح: شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٨ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: طقس مستقر ويتخلل الجو سحب عالية ومتوسطة وغبار خفيف في الجو والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة نهارا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.



الاثنين: يتحول الطقس تدريجيا الى غير مستقر وتتساقط امطار رعدية في القسم الثاني من النهار وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٣٠٠متر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.