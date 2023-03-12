منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

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يؤثر استقرار جوي تام اليوم على لبنان ويستمر مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وذلك نتيجة تدفق رياح دافئة الى المنطقة كمقدّمة لمنخفض جوي يتمركز شمال مصر ويبدأ بالتأثير على لبنان بعد ظهر غد ويستمر لغاية يوم الخميس وهذا المنخفض اعتيادي من حيث الفعالية.١- الحرارة ساحلاً بين ١٦و٢٥ درحة، بقاعا بين ٨ و٢١ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١١ و١٩ درجة.٢- الجو: مشمس٣- الرياح: جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.: يتحول الطقس تدريجيا الى غير مستقر وتتساقط امطار رعدية في القسم الثاني من النهار كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٣٠٠ متر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا وبين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.: طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٠٠٠ متر والحرارة تنخفض بشكل وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا وبين ٤ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.