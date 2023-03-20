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المنخفض الجوّي ينكفئ...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

حال الطقس
2023-03-20 | 03:05
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المنخفض الجوّي ينكفئ...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
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المنخفض الجوّي ينكفئ...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

يسيطر على لبنان منخفض جوي ويستمر اليوم بفعالية اضعف من يوم أمس، ويترافق مع امطار محلية خاصة بعد الظهر، وثلوج خفيفة على الجبال (١٦٠٠متر) وينكفئ جزئياً يوم غد الثلاثاء لتعود الحرارة الى الارتفاع.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين  :
١- الحرارة ساحلاً ١١ و ١٦ درجة،  بقاعا بين ٢ و١١  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠ 
٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية
٣- الرياح : جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الثلاثاء : طقس يميل نحو الاستقرار فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ١٩ ساحلا  وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاربعاء : طقس مستقر فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ٢٠ ساحلا  وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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