المنخفض الجوّي ينكفئ...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

يسيطر على لبنان منخفض جوي ويستمر اليوم بفعالية اضعف من يوم أمس، ويترافق مع امطار محلية خاصة بعد الظهر، وثلوج خفيفة على الجبال (١٦٠٠متر) وينكفئ جزئياً يوم غد الثلاثاء لتعود الحرارة الى الارتفاع.١- الحرارة ساحلاً ١١ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية٣- الرياح : جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجةطقس يميل نحو الاستقرار فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سطقس مستقر فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س