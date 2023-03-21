طقس اليوم واليومين المقبلين

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين





ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان اليوم بفعالية ضعيفة ويترافق مع أمطار محلية خاصةً بعد الظهر، من ثمّ تعود الحرارة الى الارتفاع.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١١ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢.

- الجو: غائم جزئاً الى غائم مع امطار محلية.

- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa.

- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب.

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



- الاربعاء: طقس مستقر فيما الجو قليل السحب يتحول غائم والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.



- الخميس: غائم اجمالا مع تساقط امطار رعدية أحيانا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.