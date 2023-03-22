الامطار تعود من جديد

الخميس:

الجمعة:

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يليه عودة الامطار المحلية بدءا من الغد.ويترافق الطقس مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية يوم غد وبعد غد قبل أن تعود وتنخفض يوم السبت.- الحرارة ساحلاً ١١ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢- الجو : مشمس الى غائم جزئاً- الرياح : جنوبية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.غائم اجمالا مع تساقط امطار محلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.غائم اجمالا ومغبر قليلاً مع تساقط امطار رعدية محلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.