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الامطار تعود من جديد
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-22 | 02:49
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الامطار تعود من جديد
يؤثر على لبنان طقس مستقر، يليه عودة الامطار المحلية بدءا من الغد.
ويترافق الطقس مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية يوم غد وبعد غد قبل أن تعود وتنخفض يوم السبت.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١١ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢
- الجو : مشمس الى غائم جزئاً
- الرياح : جنوبية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
غائم اجمالا مع تساقط امطار محلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
الجمعة:
غائم اجمالا ومغبر قليلاً مع تساقط امطار رعدية محلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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