ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس اليوم واليومين المقبلين

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين



يؤثّر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق المعدلات اليوم وغداً قبل أن تعود وتنخفض السبت.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٣بين و٢٢ درجة، بقاعا بين ٦ و ١٩ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧.

- الجو: غائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية محلية تتركز جبلاً وفي الداخل.

- الرياح : جنوبية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غائم اجمالا ومغبر قليلاً مع تساقط امطار رعدية محلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.



السبت : غائم اجمالا ومغبر قليلاً مع تساقط امطار رعدية محلية وثلوج علب الجبال العالية ٢٣٠٠متر والحرارة تنخفض خاصة بعد الظهر وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.