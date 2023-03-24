طقس متقلّب يؤثر على لبنان... اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

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يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية على لبنان اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى فوق المعدلات مع تواجد غبار خفيف في الجو لتعود وتنخفض الحرارة غدا السبت بالتوازي مع منخفض جوي سيتمركز شمال البحر الاحمر يؤثر على لبنان مع انخفاض الحرارة، امطار اكثر شاملة وثلوج على الجبال العالية جداً.١- الحرارة ساحلاً ١٥ و٢٤ درجة، بقاعا بين ٨ و٢٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و١٩ درجة.٢- الجو: غائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية محلية بعد الظهر تتركز جبلاً وفي الداخل.٣- الرياح: شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة: غائم اجمالا ومغبر قليلاً مع تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠ متر والحرارة تنخفض خصوصاً بعد الظهر وتتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا وبين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٥ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.: غائم اجمالا مع تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية ٢٠٠٠ متر فجرا ثم ٢٢٠٠ متر نهارا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا وبين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.