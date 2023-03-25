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منخفض جوي يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

حال الطقس
2023-03-25 | 01:48
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منخفض جوي يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
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منخفض جوي يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

يتمركز منخفض جوي شمال البحر الاحمر ويؤثر على لبنان مع انخفاض الحرارة اليوم ويستمر لغاية الاثنين بفعالية اعتيادية وهذا المخفض يترافق مع امطار خصوصاً اليوم وثلوج على الجبال العالية جدا، ومتوقع طقس بارد منتصف الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٠ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٠ و١٨ درجة.
٢- الجو: غائم اجمالا مع امطار رعدية تشتد احيانا بعد الظهر وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٥٠٠ متر. 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٦ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم اجمالا مع تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا وبين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الاثنين: غائم جزئيا مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا وبين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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