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طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة

حال الطقس
2023-03-27 | 01:58
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طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة
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طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيا اليوم ومستقرّ بشكل كلي يوم غد مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
قبل أن يتمركز منخفض جوي فوق تركيا ويؤثر على لبنان، بعد ظهر الاربعاء، ويترافق مع رياح قطبية باردة تؤدي الى تدني الحرارة خاصة الخميس والجمعة ويصبح الجو قارس البرودة مع تحذير من شدة الرياح بعد ظهر يوم الجمعة شمالا وجبلا حيث تلامس ٩٠كم ساحلا واكثر جبلاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: 

الاثنين   :
١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة،  بقاعا بين ٦ و  ١٦  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤ 
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط امطار محلية خفيفة او رذاذ
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الثلاثاء : مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا  وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

الاربعاء : يتحول الطقس الى غير مستقر بعد الظهر وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج ليلاً على ١٦٠٠متر فيما الرياح تكون عاصفة خاصة شمالا وعلى الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٧ ساحلا  وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س

الخميس : بارد جدا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر وفي حال توفر الهطول تتساقط زخات ثلجية خفيفة على ١٠٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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