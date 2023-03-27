طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيا اليوم ومستقرّ بشكل كلي يوم غد مع ارتفاع بدرجات الحرارة.قبل أن يتمركز منخفض جوي فوق تركيا ويؤثر على لبنان، بعد ظهر الاربعاء، ويترافق مع رياح قطبية باردة تؤدي الى تدني الحرارة خاصة الخميس والجمعة ويصبح الجو قارس البرودة مع تحذير من شدة الرياح بعد ظهر يوم الجمعة شمالا وجبلا حيث تلامس ٩٠كم ساحلا واكثر جبلاً.١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٦ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط امطار محلية خفيفة او رذاذ٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجةمستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/سيتحول الطقس الى غير مستقر بعد الظهر وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج ليلاً على ١٦٠٠متر فيما الرياح تكون عاصفة خاصة شمالا وعلى الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/سبارد جدا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر وفي حال توفر الهطول تتساقط زخات ثلجية خفيفة على ١٠٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد