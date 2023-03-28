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لبنان على موعد مع منخفض جوي: رياح قطبية باردة

حال الطقس
2023-03-28 | 01:30
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لبنان على موعد مع منخفض جوي: رياح قطبية باردة
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لبنان على موعد مع منخفض جوي: رياح قطبية باردة

لبنان على موعد مع منخفض جوي: رياح قطبية باردة

استقرار جوي اليوم يليه منخفض جوي سيتمركز فوق تركيا ويؤثر على لبنان ظهر غد الاربعاء ويترافق مع رياح قطبية باردة تؤدي الى تدني الحرارة خصوصاً الخميس والجمعة ويصبح الجو قارس البرودة مع تحذير من شدة الرياح بعد ظهر الاربعاء شمالا وجبلا حيث تلامس ٩٠كم ساحلا وتتجاوز ال ١٠٠كم/س جبلاً فيما موجة الامطار المتوقعة بين بعد ظهر الغد والخميس تكون ضعيفة من حيث الشمولية والكميّة…في التفاصيل :

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً ١٤ و ٢٢ درحة،  بقاعا بين ٧ و  ١٩  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الاربعاء : يتحول الطقس الى غير مستقر ظهراً وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج ليلاً على ١٤٠٠متر فيما الرياح تكون عاصفة خاصة شمالا وعلى الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٧ ساحلا  وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س

الخميس : غير مستقر خصوصاً صباحاً وبارد جدا مع امطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد في حين تنخفض الحرارة وتتراوح بين ٨ و ١٤ ساحلا  وبين صفر و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على ال ١٠٠٠متر فيما تهدأ الرياح وتتحول شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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