منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

الخميس:

الجمعة:

يؤثر على لبنان ظهر اليوم منخفض جوي، يتمركز فوق وسط تركيا، ويترافق مع رياح قطبية باردة تؤدي الى تدن بدرجات الحرارة خصوصا غداً الخميس والجمعة ليصبح الجو قارس البرودة.وشتشتدّ الرياح شمالا وفي المناطق الجبلية حيث تلامس ٩٠ كم ساحلا وتتجاوز الـ ١٠٠كم/س ، فيما موجة الامطار المتوقعة بين بعد ظهر اليوم الاربعاء والجمعة تكون ضعيفة.- الحرارة ساحلاً ١٢ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٦ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٥- الجو : يتحول غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠متر ليلاً- الرياح : جنوبية غربية قوية خاصة بعد الظهر وشمالا وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س وتتخطى ١٠٠كم جبلا- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٦٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.غير مستقر وبارد جدا مع امطار خفيفة متفرقة وزخات ثلوج خفيفة على ١١٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٨ و ١٥ ساحلا وبين صفر و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهدأ الرياح وتتحول شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.بارد جدا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة صباحاً وزخات ثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد يتحسن الطقس بعد الظهر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٧ و ١٧ ساحلا وبين -٢ و ١٢ بقاعاً وبين ١ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهدأ الرياح وتتحول شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.