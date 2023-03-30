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طقس قارس البرودة اليوم وغدا.. كيف هو طقس "الشعانين"؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-30 | 00:20
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طقس قارس البرودة اليوم وغدا.. كيف هو طقس "الشعانين"؟
طقس اليوم واليومين المقبلين
ما زال يؤثر على لبنان منخفض جوي فوق وسط تركيا ويترافق مع امطار متفرقة وثلوج جبلاً ومع رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تدني الحرارة اليوم وغدا الجمعة ما دون المعدلات ويصبح الطقس قارس البرودة. ينحسر المنخفض تدريجياً غدا مع تقدم النهار، أما طقس الشعانين فمستقر وغائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ٨ و ١٥ درحة، بقاعا بين ١ و ١٢ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٢ و ٩.
- الجو: غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠متر قبل الظهر و ١١٠٠متر ليلاً وزخات ثلجية ما دون ١٠٠٠متر بقليل فجر الجمعة.
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خاصة بعد الظهر وشمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س .
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥٪.
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa.
- الرؤية متوسط تسوء جبلا.
- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: بارد جدا مع امطار خفيفة متفرقة صباحاً وزخات ثلوج خفيفة ما دون ١٠٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد يتحسن الطقس بعد الظهر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٧ و ١٥ ساحلا وبين -٢ و ١٢ بقاعاً وبين ١ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح وتتحول شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
السبت: مستقر وبارد فينا الجو غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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حرارة
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