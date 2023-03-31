المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

ينحسر المنخفض الجوي اليوم ويبتعد نحو الداخل ويعود الطقس تدريجيا إلى الإستقرار فيما تستمر الرياح الشمالية الباردة بالتأثير على لبنان بطقس بارد جدا لتعود وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي غدا وتصبح دافئة جدا بين مطلع ومنتصف الأسبوع المقبل.



يذكر أن طقس أحد الشعانين مستقر وغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٥ درجة، بقاعا بين صفر و٩ درجات وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١ و٨ درجات ويتشكل الجليد الليلة على الـ١١٠٠ متر

٢- الجو: غائم جزئياً يتحول قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية معتدلة وقوية في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية متوسط تسوء جبلا

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: طقس مستقر وبارد قليلا والجو قليل السحب الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: طقس مستقر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٦ درجات بقاعاً وبين ٨ و١٤ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.