طقس أحد الشعانين: مشمس وارتفاع بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم وفي الايام المقبلة مع بداية الارتفاع التدريجيّ بدرجات الحرارة، ليصبح الطقس دافئًا جدا بين مطلع ومنتصف الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و ١٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ يتشكل الجليد الليلة على ١٤٠٠متر ليلاً

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح : شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة



الاحد : مستقر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



الاثنين: مستقر ودافئ نهاراً و الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س