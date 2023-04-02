اليكم طقس الشعانين...

استقرار جوي متوقع اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا غدا والثلاثاء وتتخطى معدلاتها الموسمية قبل ان تعود وتنخفض يومي الاربعاء والخميس. في التفاصيل :

‎الاحد:

‎١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٨ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٥

‎٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً

‎٣- الرياح : غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

‎٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪

‎٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa

‎٦- الرؤية جيدة

‎٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

‎الاثنين : مستقر ودافئ نهاراً و الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

‎الثلاثاء : مستقر ودافئ جدا نهاراً و الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س