ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

طقس اليوم واليومين المقبلين..

استقرار جوي متوقع اليوم وغدًا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة اليوم وغدا والثلاثاء وتتخطى معدلاتها الموسمية قبل ان تعود وتنخفض يومي الاربعاء مع طقس متقلب.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٣ و٢٥ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٢ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و١٩.

- الجو: مشمس.

- الرياح: غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س .

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: مستقر ودافئ جدا نهاراً و الجو قليل السحب (أحتمال غبار خفيف مساء) والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.



الاربعاء: متقلب بين الصحو واحتمال تساقط رذاذ او مطر خفيف محلي و الجو غائم جزئياً والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.